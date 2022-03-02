Понад 200 людей у Бородянці звільнили з підвалів, що опинилися під завалами

У Бородянці Київської області рятувальники звільнили понад 200 мешканців, які спустилися в "укриття" й опинилися під завалами будівель.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "Сьогодні рятувальники Бучанського району Київської області спільно з волонтерами евакуювали більше двохсот мешканців Бородянки. Люди більше двох діб були заблоковані під завалами будівель, знаходились в підвалах і погребах".

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Нагадаємо: Росія 7-й день воює проти України, атакує не лише військові об'єкти, а й житлові квартали міст, нищить інфраструктуру, вбиває мирних жителів.