У Петербурзі зібралася антивоєнна акція
Середа, 2 березня 2022, 20:59
Увечері 2 березня у російському Санкт-Петербурзі проходить мітинг проти війни з Україною.
Джерело: "Дождь", ОВС-Інфо
Деталі: Принаймні 176 учасників акції затримали.
"Дождь" пише про жорсткі затримання, при цьому на опублікованому відео російські силовики затримують жінку похилого віку, яка важко пересувається - вона теж вийшла на вулицю з вимогою покласти край війні з Україною.
Зазначається, що за 7 днів антивоєнних акцій у Росії всього було затримано понад 7 тисяч людей.
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