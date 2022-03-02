Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Петербурзі зібралася антивоєнна акція

Світлана КізіловаСереда, 2 березня 2022, 19:59

Увечері 2 березня у російському Санкт-Петербурзі проходить мітинг проти війни з Україною.

Джерело: "Дождь", ОВС-Інфо

Деталі: Принаймні 176 учасників акції затримали.

Реклама:

"Дождь" пише про жорсткі затримання, при цьому на опублікованому відео російські силовики затримують жінку похилого віку, яка важко пересувається - вона теж вийшла на вулицю з вимогою покласти  край війні з Україною.

Зазначається, що за 7 днів антивоєнних акцій у Росії всього було затримано понад 7 тисяч людей.

ВІДЕО ДНЯ

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: