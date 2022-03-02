У Петербурзі зібралася антивоєнна акція

Увечері 2 березня у російському Санкт-Петербурзі проходить мітинг проти війни з Україною.

Джерело: "Дождь", ОВС-Інфо

Деталі: Принаймні 176 учасників акції затримали.

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"Дождь" пише про жорсткі затримання, при цьому на опублікованому відео російські силовики затримують жінку похилого віку, яка важко пересувається - вона теж вийшла на вулицю з вимогою покласти край війні з Україною.

Зазначається, що за 7 днів антивоєнних акцій у Росії всього було затримано понад 7 тисяч людей.