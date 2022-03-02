У Києві збили ракету. Ціль або Міноборони, або Командування сухопутних військ

У Києві відбувся ракетний удар, ціль якого була або Міноборони, або Командуванню сухопутних військ.

Джерело: джерела УП.

Деталі: Перша ракета росіян була випущена в Міністерство оборони, але її збила система ППО. Уламки ракети впали біля біля Південного залізничного вокзалу. Поруч із готелем Ibis.

Ще однією ймовірною метою удару могло бути командування Сухопутних військ на Лук'янівці.