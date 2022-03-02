У Києві збили ракету. Ціль або Міноборони, або Командування сухопутних військ

У Києві відбувся ракетний удар, ціль якого була або Міноборони, або Командуванню сухопутних військ.

Джерело: джерела УП.

Деталі: Перша ракета росіян була випущена в Міністерство оборони, але її збила система ППО. Уламки ракети впали біля біля Південного залізничного вокзалу. Поруч із готелем Ibis.

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Ще однією ймовірною метою удару могло бути командування Сухопутних військ на Лук'янівці.