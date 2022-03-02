Олівці, циркуль, книги – СБУ поділилася із чим РФ відправляє окупантів на війну

Служба безпеки опублікувала відео із військовим приладдям російських окупантів, які їхали захоплювати Київ.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Подивіться, як оснащені бійці РФ, які називають себе "однією з найсильніших армій світу"...

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А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути".

Деталі: В СБУ опублікували військове приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ.

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Відзначається, що українські війська розгромили колону ворожої техніки ЗС РФ.