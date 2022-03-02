Олівці, циркуль, книги – СБУ поділилася із чим РФ відправляє окупантів на війну
Середа, 2 березня 2022, 21:21
Служба безпеки опублікувала відео із військовим приладдям російських окупантів, які їхали захоплювати Київ.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Подивіться, як оснащені бійці РФ, які називають себе "однією з найсильніших армій світу"...
А найсучаснішу військову літературу Росії бачили? На війну з Україною відпускають одразу з підручниками – щоб нічого не забути".
Деталі: В СБУ опублікували військове приладдя російських окупантів, які їхали захоплювати Київ.
Відзначається, що українські війська розгромили колону ворожої техніки ЗС РФ.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"