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Чотири винищувачі РФ порушили повітряний простір Швеції

"Європейська правда"Середа, 2 березня 2022, 21:36

Чотири російські винищувачі в середу порушили повітряний простір Швеції.

Про це йдеться у заяві на сайті Збройних сил Швеції.

Два російські Су-27 і два Су-24 порушили повітряний простір Швеції на схід від острова Готланд.

Шведські винищувачі Jas 39 Gripen були підняті по тривозі та задокументували інцидент, зробивши фотографії. Порушення було недовгим.

"Це показує, що наша готовність хороша. Ми були на місці, щоб забезпечити територіальну цілісність та кордони Швеції. Ми повністю контролюємо ситуацію. На тлі ситуації ми дуже серйозно ставимося до інциденту. Це непрофесійні та безвідповідальні дії з боку Росії", - заявив командувач ВПС Карл-Йохан Едстрьом.

Нагадаємо, глава МЗС Швеції Анн Лінде оголосила про виділення 47 млн євро на гуманітарну підтримку України.

Крім того, Швеція передає в Україну 5 тисяч протитанкових гранатометів Pansarskott 86, 5 тисяч бронежилетів, 5 тисяч шоломів та 135 тисяч сухпайків.

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Теми: ШвейцаріяРосія
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