Росіяни випустили дві крилаті ракети у штаб територіальної оборони Харкова
Середа, 2 березня 2022, 22:08
У Харкові пролунали вибухи за кілька хвилин після того, як у місті оголосили повітряну тривогу. Йдеться про два ракетних удари у один із штабів територіальної оборони міста.
Джерело: співрозмовники УП, заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха в коментарі УП
Деталі: Також повідомляється про проблеми із мобільним зв’язком. Вказується, що вибухи пролунала у районі біля приладобудівного заводу ім. Шевченка.
Окрім того, внаслідок обстрілів росіян постраждав Успенський собор Харкова. Його для укриття використовували люди, але, на щастя, постраждалих немає.
Вибухи пролунали після того як в небі був помічений літак.
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