Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни випустили дві крилаті ракети у штаб територіальної оборони Харкова

Середа, 2 березня 2022, 21:08

У Харкові пролунали вибухи за кілька хвилин після того, як у місті оголосили повітряну тривогу. Йдеться про два ракетних удари у один із штабів територіальної оборони міста. 

Джерело: співрозмовники УП, заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха в коментарі УП

Деталі: Також повідомляється про проблеми із мобільним зв’язком. Вказується, що вибухи пролунала у районі біля приладобудівного заводу ім. Шевченка.

Реклама:

Окрім того, внаслідок обстрілів росіян постраждав Успенський собор Харкова. Його для укриття використовували люди, але, на щастя, постраждалих немає.

Вибухи пролунали після того як в небі був помічений літак.

Теми: Харківвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Харків
У Харкові викрили кол-центр на 130 працівників, які вимагали у людей гроші
Росіяни атакували три райони Харківщини, спрацювала ППО
Неподалік Харкова зафіксували "Шахеди", спрацювала ППО
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: