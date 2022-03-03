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Ходорковський кличе росіян на вулиці: "15 діб варті того, щоб не дати убити людину"

Четвер, 3 березня 2022, 00:11

Російський опозиціонер Михайло Ходорковський звернувся до росіян через війну, яку розв'язав Володимир Путін з Україною. Він просить громадян РФ протестувати та не бояться арешту на 15 діб.

Джерело: Ходорковський в Інстаграм

Дослівно: "Путін не справляється, Путін зав'язає в Україні, і для того, щоб впоратися, він кидає туди все, що має - поліцію, ОМОН, СОБР.

Кожна людина, яка зараз виходить на вулиці російських міст. Кожна людина, яка виходить на протест – вона відволікає частину сил Путіна від убивства українських громадян.

Ваші 15 діб варті того, щоб не дати убити одну мирну людину? Якщо варті, то йдіть на вулицю і посидіть потім.

Я відсидів більше 10 років, обстоюючи те, що я вважав за правильне. Якщо ви вважаєте за правильне, щоб не вбивали громадян сусідньої держави, просто тому, що цьому типчику цього захотілося - протидійте йому. Сьогодні вихід на вулицю – це протидія вбивству людей в Україні".

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Допис, поширений Михаил Ходорковский (@m_khodorkovsky)

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