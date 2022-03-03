Окупанти хочуть створити у Маріуполі гуманітарну катастрофу – ОДА

Російські загарбники цілеспрямовано руйнують цивільну та критичну інфраструктуру у Маріуполі, щоб створити там гуманітарну катастрофу.

Джерело: керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко у прямому ефірі

Пряма мова: "Складна ситуація у Маріуполі. Станом на 22 годину світло, водопостачання практично у всьому місті було припинено через пряме влучення снаряду. Так само було перебито і світло.

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Ремонтні бригади після закінчення обстрілів починають працювати. Але це дуже складно, адже окупанти б’ють саме по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури.

Хочуть зробити по принципу Волновахи, створити гуманітарну катастрофу (блокування підвозу продуктів, блокування можливості самостійно випікати хліб)".

Деталі: Кириленко додав, що 2 березня з Волновахи вдалось евакуювати близько 200 осіб, загалом – вже майже 700. Частину з них розмістили в закладах охорони здоров’я, там де була така можливість.

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Очільник ВЦА запевнив, що евакуація буде продовжуватись і надалі.