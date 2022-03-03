Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Українці за тиждень зламали плани ворога, майже 9 тисяч вбитих росіян

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 березня 2022, 00:54
Зеленський: Українці за тиждень зламали плани ворога, майже 9 тисяч вбитих росіян
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що українці за тиждень зламали плани ворога, які будувалися роками.

Джерело: звернення президента

Реклама:

Пряма мова: "Ми – народ, який за тиждень зламав плани ворога. Плани, які будувалися роками – підло, прораховано, з ненавистю до нашої країни, до наших людей, до будь-яких людей, які мають дві речі – свободу і серце. Але ми їх зупинили і б’ємо".

Деталі: За словами президента, українська армія робить все для того, щоб зламати ворога остаточно. За його даними, за тиждень вбито майже 9 російських загарбників.

"Майже 9 тисяч вбитих росіян за один тиждень. На Миколаївському напрямку окупантам доводиться десятками гвинтокрилів забирати своїх 200-х і 300-х", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

"Україна не хоче бути вкритою трупами військових. Забирайтеся додому всією своєю армією. Скажіть своєму командуванню, що ви хочете жити, не хочете вмирати", - звернувся він до військових РФ.

За його словами, "незважаючи на те, що їх у десятки разів більше, моральний стан ворога постійно погіршується, все більше окупантів тікають назад до Росії".

Президент підкреслив, що українці б’ють ворога і без зброї.

"Я щиро захоплююся героїчними мирними мешканцями Конотопа, Баштанки, Енергодара, Мелітополя і інших міст і сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм все – перекривають дороги, люди виходять перед ворожою технікою. Це вкрай небезпечно, але як це мужньо!", – сказав він.

"Навіть якщо вони можуть нагнати більше людей і більше техніки, це нічого для них не змінює. Куди б вони не зайшли – їх всюди знищать", - підкреслив Зеленський.

За його словами, окупанти запам’ятають, що таке Вітчизняна війна.

"Так, для нас, українців, це Вітчизняна війна. Ми пам’ятаємо, як починаються вітчизняні війни і чим вони закінчуються для загарбників", - наголосив президент.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Зеленський
Тисячі осіб виїхали за кордон через хабарі, посадовці будуть відповідати − Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Останні новини
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
Усі новини...
Реклама: