Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: Українці за тиждень зламали плани ворога, майже 9 тисяч вбитих росіян

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 березня 2022, 01:54
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що українці за тиждень зламали плани ворога, які будувалися роками.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Ми – народ, який за тиждень зламав плани ворога. Плани, які будувалися роками – підло, прораховано, з ненавистю до нашої країни, до наших людей, до будь-яких людей, які мають дві речі – свободу і серце. Але ми їх зупинили і б’ємо".

Деталі: За словами президента, українська армія робить все для того, щоб зламати ворога остаточно. За його даними, за тиждень вбито майже 9 російських загарбників.

"Майже 9 тисяч вбитих росіян за один тиждень. На Миколаївському напрямку окупантам доводиться десятками гвинтокрилів забирати своїх 200-х і 300-х", - сказав він.

"Україна не хоче бути вкритою трупами військових. Забирайтеся додому всією своєю армією. Скажіть своєму командуванню, що ви хочете жити, не хочете вмирати", - звернувся він до військових РФ.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

За його словами, "незважаючи на те, що їх у десятки разів більше, моральний стан ворога постійно погіршується, все більше окупантів тікають назад до Росії".

Президент підкреслив, що українці б’ють ворога і без зброї.

"Я щиро захоплююся героїчними мирними мешканцями Конотопа, Баштанки, Енергодара, Мелітополя і інших міст і сіл України, які не пускають окупантів, перекриваючи їм все – перекривають дороги, люди виходять перед ворожою технікою. Це вкрай небезпечно, але як це мужньо!", – сказав він.

"Навіть якщо вони можуть нагнати більше людей і більше техніки, це нічого для них не змінює. Куди б вони не зайшли – їх всюди знищать", - підкреслив Зеленський.

За його словами, окупанти запам’ятають, що таке Вітчизняна війна.

"Так, для нас, українців, це Вітчизняна війна. Ми пам’ятаємо, як починаються вітчизняні війни і чим вони закінчуються для загарбників", - наголосив президент.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна та РФ погодили евакуацію шістьма "зеленими" коридорами

США перекидають до Польщі батареї Patriot

МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС

Мертвий "шматок металу на дні моря" – Нуланд про "Північний потік-2"

Будинок Усика біля Києва обстріляли

У Сумах під час авіаударів разом із сім’єю загинув чемпіон України

Усі новини...
Зеленський
Макрон поговорив з Путіним і Зеленським
Зеленський: Ми нічого не віддали, а Путін і в бункері не сховається від Бога
Зеленський закликав росіян вчити слово "репарація"
Останні новини
10:14
ДСНС: ворог обстріляв приватні будинки, вбив десятки дорослих та дітей за добу
10:12
У центрі Києва влаштують концерт з закликом закрити небо
09:54
Україна та РФ погодили евакуацію шістьма "зеленими" коридорами
09:47
Харків - під контролем ЗСУ, на Ізюмщині прикордонники відбили напад на блокпост і взяли диверсанта
09:43
Росіяни мародерять, ґвалтують, вбивають: ДСНС назвала найскладнішим районом Бучанський
09:39
Енергодару та сусіднім селам дають "зелений коридор" для евакуації – мер
09:37
ЗАЕС: "фахівці Міноборони РФ" заявили, що радіаційний фон у нормі
09:36
З Бучі та Ворзеля проводять першу евакуацію
09:17
"Борітеся - поборете": ситуація в регіонах України станом на ранок 9 березня
09:15
Британська розвідка: ППО України досягла значних успіхів проти літаків РФ
Усі новини...