Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський присвоїв звання Героя України 15 військовим

Катерина ТищенкоЧетвер, 3 березня 2022, 02:08
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України п'ятнадцяти українським військовим, з них 9 – посмертно.

Джерело: звернення президента

Деталі: За словами президента, звання Героїв України присвоєні:

  • Старшому лейтенанту Білоконю Максиму Віталійовичу. Посмертно. Брав участь у відбитті атаки ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки противника.
  • Підполковнику Капічуну Олександру Валерійовичу. Посмертно. Завдяки його героїчним діям зупинили колону ворога, знищили техніку та ворожих солдатів.
  • Солдату Лук'яновичу Олександру Володимировичу. Посмертно. Під час бою знешкодив до трьох десятків одиниць техніки противника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення.
  • Молодшому сержанту Несольоному Михайлу Михайловичу. Посмертно. Загинув у ближньому бою із силами противника, коли евакуював людей.
  • Солдату Нікончуку Андрію Валерійовичу. Посмертно. Захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.
  • Лейтенанту Сапилу Віталію Романовичу. Посмертно. Командир танкового взводу. Знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару.
  • Головному сержанту Сенюку Олексію Олександровичу. Посмертно. Обороняв Чернігів, знищив два ворожих БПМ та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару.
  • Лейтенанту Українцю Владиславу Петровичу. Посмертно. Прикрив відхід своїх при наступі ворога.
  • Майору Чобану Степану Івановичу. Посмертно. Пілот Су-27, відволік на себе ворожу авіацію над Кропивницьким.
  • Майору Михальчуку Ігорю Васильовичу. Керівник підрозділу танкового батальйону. Знищив численні бронемашини ворога.
  • Полковнику Мусієнку Сергію Миколайовичу. Керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів противнику на Харківському напрямку.
  • Лейтенанту Пальченку Євгену Михайловичу. Керівник взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення.
  • Майору Прокопенку Владиславу Юрійовичу. Керівник танкового батальйону. Вивів особовий склад і техніку з оточення без втрат.
  • Підполковнику Федосенку Павлу Юрійовичу. Керівник підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова.
  • Старшому лейтенанту Чавалаху Дмитру Петровичу. За героїчну участь в обороні Херсонської області.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ЗеленськийЗбройні сили
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна та РФ погодили евакуацію шістьма "зеленими" коридорами

США перекидають до Польщі батареї Patriot

МАГАТЕ втратило зв'язок із системами моніторингу на ЧАЕС

Мертвий "шматок металу на дні моря" – Нуланд про "Північний потік-2"

Будинок Усика біля Києва обстріляли

У Сумах під час авіаударів разом із сім’єю загинув чемпіон України

Усі новини...
Зеленський
Макрон поговорив з Путіним і Зеленським
Зеленський: Ми нічого не віддали, а Путін і в бункері не сховається від Бога
Зеленський закликав росіян вчити слово "репарація"
Останні новини
10:14
ДСНС: ворог обстріляв приватні будинки, вбив десятки дорослих та дітей за добу
10:12
У центрі Києва влаштують концерт з закликом закрити небо
09:54
Україна та РФ погодили евакуацію шістьма "зеленими" коридорами
09:47
Харків - під контролем ЗСУ, на Ізюмщині прикордонники відбили напад на блокпост і взяли диверсанта
09:43
Росіяни мародерять, ґвалтують, вбивають: ДСНС назвала найскладнішим районом Бучанський
09:39
Енергодару та сусіднім селам дають "зелений коридор" для евакуації – мер
09:37
ЗАЕС: "фахівці Міноборони РФ" заявили, що радіаційний фон у нормі
09:36
З Бучі та Ворзеля проводять першу евакуацію
09:17
"Борітеся - поборете": ситуація в регіонах України станом на ранок 9 березня
09:15
Британська розвідка: ППО України досягла значних успіхів проти літаків РФ
Усі новини...