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Зеленський – росіянам про їхніх солдатів: Заберіть цих розгублених дітей додому, інакше знищимо

Світлана КізіловаЧетвер, 3 березня 2022, 01:16
Зеленський – росіянам про їхніх солдатів: Заберіть цих розгублених дітей додому, інакше знищимо
Президент України Володимир Зеленський, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський порадив російським громадянам забрати з території України додому в РФ своїх військових, бо їх все одно буде знищено як ворога. А тих, хто виживе, виженуть з ганьбою.

Джерело: звернення Зеленського у Facebook

Деталі: глава держави розповів

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Пряма мова: "Впевнений, ви всі бачили відео з Мелітополя, де українці протестували проти росіян, які зайшли в українське місто тимчасово. Впевнений, якщо вони кудись і зайшли, то тільки тимчасово – проженемо, з ганьбою, як роблять ті люди, які виганяють окупантів з продуктових магазинів, коли вони намагаються знайти собі їжу.

Це не воїни наддержави, це розгублені діти, яких використали. Заберіть їх додому.

Українці, кожен окупант повинен знати – вони тут нічого не отримають, нікого не підкорять. Навіть якщо вони можуть нагнати більше людей і більше техніки, це нічого для них не змінює.

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Куди б вони не зайшли – їх всюди знищать. У них не буде тут спокою, у них не буде тут їжі, у них не буде тут жодної тихої хвилини. Окупанти отримають від українців тільки одне – відсіч, люту відсіч…

Україна не хоче бути вкритою трупами військових. Забирайтеся додому всією своєю армією. Скажіть своєму командуванню, що ви хочете жити, не хочете вмирати".

Деталі: Зеленський додав, що українська армія робить все для того, щоб зламати ворога остаточно.

Теми: ЗеленськийвійнаРосія
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