Зеленський – росіянам про їхніх солдатів: Заберіть цих розгублених дітей додому, інакше знищимо
Президент Володимир Зеленський порадив російським громадянам забрати з території України додому в РФ своїх військових, бо їх все одно буде знищено як ворога. А тих, хто виживе, виженуть з ганьбою.
Джерело: звернення Зеленського у Facebook
Деталі: глава держави розповів
Пряма мова: "Впевнений, ви всі бачили відео з Мелітополя, де українці протестували проти росіян, які зайшли в українське місто тимчасово. Впевнений, якщо вони кудись і зайшли, то тільки тимчасово – проженемо, з ганьбою, як роблять ті люди, які виганяють окупантів з продуктових магазинів, коли вони намагаються знайти собі їжу.
Це не воїни наддержави, це розгублені діти, яких використали. Заберіть їх додому.
Українці, кожен окупант повинен знати – вони тут нічого не отримають, нікого не підкорять. Навіть якщо вони можуть нагнати більше людей і більше техніки, це нічого для них не змінює.
Куди б вони не зайшли – їх всюди знищать. У них не буде тут спокою, у них не буде тут їжі, у них не буде тут жодної тихої хвилини. Окупанти отримають від українців тільки одне – відсіч, люту відсіч…
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Україна не хоче бути вкритою трупами військових. Забирайтеся додому всією своєю армією. Скажіть своєму командуванню, що ви хочете жити, не хочете вмирати".
Деталі: Зеленський додав, що українська армія робить все для того, щоб зламати ворога остаточно.