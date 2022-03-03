Кількість біженців з України перевищила 800 тисяч

Понад 835 тисяч біженців залишили Україну з 24 лютого.

Джерело: представниця Управління верховного комісара ООН у справах біженців Шабі Манту у Twitter, "Радіо Свобода"

Деталі: Як пише "Радіо Свобода", за оцінками, до Польщі прибули близько 500 тисяч українців, до Угорщини - понад 100 тисяч, а кількадесят тисяч вирушили до Молдови, Румунії та Словаччини.

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Нагадаємо: Єврокомісія ініціювала підготовку допомоги для українців, що втікають з України. Згідно з пропозицією, ті, хто тікає від війни, зможуть отримати тимчасовий притулок у ЄС. Це означає, що вони отримують дозвіл на проживання і будуть мати доступ до освіти і ринку праці.