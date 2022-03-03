Під час обстрілів у центрі Харкова пошкоджено Свято-Успенський собор

У центрі Харкова під час обстрілів російські загарбники пошкодили собор Успіння Пресвятої Богородиці.

Джерело: Харківська єпархія УПЦ

Дослівно: "2 березня внаслідок обстрілу пошкоджено собор на честь Успіння Пресвятої Богородиці міста Харкова".

"Внаслідок обстрілів люди, які перебували у соборі, не постраждали".

Деталі: Як зазначають у єпархії, в соборі вибиті вікна, вітражі та пошкоджене оздоблення собору.

Довідково: Свято-Успенський собор — будівля найдавнішого православного храму Харкова, пам'ятка архітектури національного значення.

Собор заснований у середині XVII століття, а сучасна будівля зведена в 1771-1777 роках.

