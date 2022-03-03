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Канада оголосила санкції проти чиновників з "Роснефть" і "Газпром"

Четвер, 3 березня 2022, 03:50
Канада оголосила санкції проти чиновників з Роснефть і Газпром
ФОТО: GETTY

Канада оголосила про нові санкції проти РФ – вони націлені на 10 ключових осіб з компаній  "Роснефть" та "Газпром".

Джерело: МЗС Канади, канадська міністр закордонних справ Мелані Жолі

Деталі: Зазначається, що "ці заходи покликані вплинути на керівництво Росії, щоб воно припинило порушення суверенітету та територіальної цілісності України".

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Очікується, що санкції набудуть чинності "найближчими днями".

Пряма мова Мелані Жолі: "На кожен акт агресії керівництва Росії ми й надалі відповідатимемо заходами, спрямованими на ослаблення її здатності вести війну. Оскільки жахливі події в Україні продовжують розгортатися на наших очах, стає очевидно, що треба зробити ще більше. Ті, хто допомагає та підбурює російську агресію, будуть притягнуті до відповідальності".

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