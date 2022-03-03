В бомбосховищі на Одещині побралася пара

В бомбосховищі села Авангард на Одещині зареєстрували шлюб – побралися Владислав та Наталія Клевець.

Джерело: Авангардівська селищна рада в FB

Деталі: Зазначається, що розпис почався о 10.15 в Авангардівському ЦНАПі, але потім пролунав сигнал "тривоги" і всі перейшли до укриття, де завершилася реєстрація шлюбу.

Нагадаємо: В Україні в укриттях народилися троє дітей - 25 лютого в київському метро народилася дівчинка, а наступного дня в Херсоні під обстрілами в пологовому будинку, облаштованому у бомбосховищі - два хлопчики.