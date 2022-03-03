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В бомбосховищі на Одещині побралася пара

Анастасія КалатурЧетвер, 3 березня 2022, 05:35
ФОТО: facebook.com/avangard.xryst

В бомбосховищі села Авангард на Одещині зареєстрували шлюб – побралися Владислав  та Наталія Клевець.

Джерело: Авангардівська селищна рада в FB

Деталі: Зазначається, що розпис почався о 10.15 в Авангардівському  ЦНАПі, але потім пролунав сигнал "тривоги" і всі перейшли до укриття, де завершилася реєстрація шлюбу.

Нагадаємо: В Україні в укриттях народилися троє дітей -  25 лютого в київському метро народилася дівчинка, а наступного дня в Херсоні під обстрілами в пологовому будинку, облаштованому у бомбосховищі - два хлопчики.

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Теми: Одеська область
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