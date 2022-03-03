В бомбосховищі на Одещині побралася пара
Четвер, 3 березня 2022, 05:35
В бомбосховищі села Авангард на Одещині зареєстрували шлюб – побралися Владислав та Наталія Клевець.
Джерело: Авангардівська селищна рада в FB
Деталі: Зазначається, що розпис почався о 10.15 в Авангардівському ЦНАПі, але потім пролунав сигнал "тривоги" і всі перейшли до укриття, де завершилася реєстрація шлюбу.
Нагадаємо: В Україні в укриттях народилися троє дітей - 25 лютого в київському метро народилася дівчинка, а наступного дня в Херсоні під обстрілами в пологовому будинку, облаштованому у бомбосховищі - два хлопчики.
Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"