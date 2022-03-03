ЗСУ здійснили 50 влучних ударів ракетами "Вільха" по ворожій техніці
Четвер, 3 березня 2022, 05:06
Українські військові з початку російського вторгнення здійснили близько 50 влучних ударів ракетами Р624 "Вільха".
Джерело: КБ "ЛУЧ"
Дослівно: "З перших днів війни Збройні Сили України здійснили близько 50 влучних ракетних ударів ракетами Р624 "Вільха".
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Підтверджено факти знищення десятків одиниць бронетехніки, систем ППО, засобів РЕБ, мобільних командних пунктів".
Нагадаємо: Державне Київське конструкторське бюро "Луч" передало українським військовим всю продукцію, підготовлену на експорт.