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ЗСУ здійснили 50 влучних ударів ракетами "Вільха" по ворожій техніці

Ольга Глущенко Четвер, 3 березня 2022, 06:06
фото: КБ ЛУЧ

Українські військові з початку російського вторгнення здійснили близько 50 влучних ударів ракетами Р624 "Вільха".

Джерело: КБ "ЛУЧ"

Дослівно: "З перших днів війни Збройні Сили України здійснили близько 50 влучних ракетних ударів ракетами Р624 "Вільха".

Підтверджено факти знищення десятків одиниць бронетехніки, систем ППО, засобів РЕБ, мобільних командних пунктів".

Нагадаємо: Державне Київське конструкторське бюро "Луч" передало українським військовим всю продукцію, підготовлену на експорт.

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Теми: Збройні силивійна
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