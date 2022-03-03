США запроваджують нові санкції проти РФ і Білорусі — зокрема проти компаній з "оборонки"

США запроваджують додаткові санкції проти Росії та Білорусі через напад на Україну.

Джерело: Білий дім, "Радіо Свобода"

Деталі: Всього до санкційного списку будуть включені 22 російські оборонні підприємства, у тому числі фірми, що виробляють бойові літаки, бойові машини піхоти, системи радіоелектронної боротьби, ракети і безпілотні літальні апарати для російських збройних сил.

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Запроваджується експортний контроль щодо технологій, необхідних Росії на підприємствах у сфері нафто- і газопереробки.

Як повідомляється, це допоможе запобігти перенаправленню предметів, технологій та програмного забезпечення через Білорусь до Росії.

Військовий, аерокосмічний, морський та високотехнологічний сектори не отримають американські технологічні товари та технології, які можуть бути використані для підтримки російського технічного обслуговування та інновацій.

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Що передувало: Як повідомлялося, США готують пакет санкцій, спрямованих проти більшої кількості російських олігархів, а також їхніх компаній та активів.

Нагадаємо: 3 березня Штати слідом за ЄС і іншими країнами закрили свій повітряний простір для російських літаків.