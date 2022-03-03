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У Росії випустили газету з обкладинкою "Ні війні". Влада її заборонила

Ірина БалачукЧетвер, 3 березня 2022, 07:21
Фото з ТГ

Газета "Все для вас" у російському Якутську вийшла з обкладинкою "Ні війні", але головний офіс Міськдруку заборонив її продавати "про всяк випадок".

Джерело: Сибір медіа

Деталі: Повідомляють, що газету привезли на точки продажу, але не продають.

У Міськдруку нам заявили, що тираж не будуть продавати до "офіційного листа", бо "в них там гасло... Ну, не знаю... Ми попросили у них, щоб дозвіл був..."

У Гордруку також розповіли, що в Якутську "вже оштрафували одну дівчинку на 10 тисяч рублів за те, що у неї було таке гасло".

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Теми: Росіявійнапропаганда
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