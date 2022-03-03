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Російський "АвтоВАЗ" призупиняє виробництво "Лади" — не вистачає компонентів

Четвер, 3 березня 2022, 07:55
ФОТО: vedomosti.ru

Російський "АвтоВАЗ" з 5 березня на 4 дні припиняє збирати авто Lada на заводах у Тольятті та Іжевську.

Джерело: джерела компанії у російських "Ведомостях", представник "АвтоВАЗ" в "Інтерфакс"

Деталі: Зазначається, що це пов’язане з "з кризою поставок електронних компонентів". Може не бути блоків від Bosch – це ключовий постачальник мікроелектроніки для "АвтоВАЗу". Bosch  може призупинити виробництво у Росії.

Одне з джерел сказало "Ведомостям", що "спочатку йшлося про кілька днів, але з урахуванням поточної ситуації загадувати дуже складно".

Водночас стверджується, що цей простій плановий і "ніяк не пов'язаний" із санкціями проти Росії з боку Європи та США через напад РФ на Україну.

Знати більше: "Будемо їздити на жигулях": з чим залишаться росіяни після вторгнення в Україну

Нагадаємо: Продажі автомобілів у диктаторську Росію вже призупинили Audi, Jaguar, Land Rover, BMW, Mercedes, Citroen, General Motors та Skoda.

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Теми: автоРосія
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