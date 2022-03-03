Розвідка: Росія може показати відеозаяву Зеленського про нібито капітуляцію. Не вірте

Головне управління розвідки попереджає, що Росія може готувати масштабний фейк – відео, на якому нібито президент Володимир Зеленський нібито заявляє про капітуляцію – і закликає не вірити таким заявам, якщо вони раптом з’являться, бо Україна ніколи не здасть державних інтересів.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Дослівно ГУР: "ГУР володіє розвідданими, що у подібному відео може бути використано обличчя президента України Володимира Зеленського. Тому знайте: подібне відео буде фейком, мета якого посіяти паніку, дезорієнтувати, зневірити, схилити наші війська до капітуляції.

Але як каже відоме прислів'я, "Хто володіє інформацією, той володіє світом". Тому ми, українці, вже запаслись попкорном, й з нетерпінням чекаємо на цей "шедевр" від Росії".

Деталі: У ГУР зазначили, що для підготовки такого ролика Росія може використати технологію "діпфейк" (англ. deepfake; поєднання слів deep learning ("глибинне навчання") та fake ("підробка") ­– методика, коли одні зображення і відео людини накладають на інші фото і відео.

Всім відомо, що нині комп'ютерні алгоритми навчилися "оживляти" фотографії, синтезувати голос людини, замінювати обличчя на певному відео.

Ще не так давно ми самі робили подібні ролики у додатку FakeApp, коли накладали своє обличчя на популярні відрізки з фільмів і швидко ставали Джеймсом Бондом, чи взагалі змінювали свою стать. Ці відео у соцмережах виглядали досить реалістично.

Росія вже вдавалася до подібних технологій, коли фабрикувала "дешеві" відеоролики про нібито обстріли ЗСУ дитсадка у Станиці Луганській, чи нібито підготовку Україною хімічної диверсії на території ОРДЛО.

Але всі ці фейки розбивалися об інформаційний щит України, яка спростовувала "показуху" окупанта.