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Розвідка: Росія може показати відеозаяву Зеленського про нібито капітуляцію. Не вірте

Ірина БалачукЧетвер, 3 березня 2022, 07:10
Розвідка: Росія може показати відеозаяву Зеленського про нібито капітуляцію. Не вірте
Скриншот з відео

Головне управління розвідки попереджає, що Росія може готувати масштабний фейк – відео, на якому нібито президент Володимир Зеленський нібито заявляє про капітуляцію – і закликає не вірити таким заявам, якщо вони раптом з’являться, бо Україна ніколи не здасть державних інтересів.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Дослівно ГУР: "ГУР володіє розвідданими, що у подібному відео може бути використано обличчя президента України Володимира Зеленського. Тому знайте: подібне відео буде фейком, мета якого посіяти паніку, дезорієнтувати, зневірити, схилити наші війська до капітуляції.

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Але як каже відоме прислів'я, "Хто володіє інформацією, той володіє світом". Тому ми, українці, вже запаслись попкорном, й з нетерпінням чекаємо на цей "шедевр" від Росії".

Деталі: У ГУР зазначили, що для підготовки такого ролика Росія може використати технологію "діпфейк" (англ. deepfake; поєднання слів deep learning ("глибинне навчання") та fake ("підробка") ­– методика, коли одні зображення і відео людини накладають на інші фото і відео.

Всім відомо, що нині комп'ютерні алгоритми навчилися "оживляти" фотографії, синтезувати голос людини, замінювати обличчя на певному відео.  

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Ще не так давно ми самі робили подібні ролики у додатку FakeApp, коли накладали своє обличчя на популярні відрізки з фільмів і швидко ставали Джеймсом Бондом, чи взагалі змінювали свою стать. Ці відео у соцмережах виглядали досить реалістично.  

Росія вже вдавалася до подібних технологій, коли фабрикувала "дешеві" відеоролики про нібито обстріли ЗСУ дитсадка у Станиці Луганській, чи нібито підготовку Україною хімічної диверсії на території ОРДЛО.

Але всі ці фейки розбивалися об інформаційний щит України, яка спростовувала "показуху" окупанта.

Теми: Росіявійнапропаганда
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