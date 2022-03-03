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Російських котів відсторонили від участі у міжнародних виставках

Анастасія КалатурЧетвер, 3 березня 2022, 07:15
Російських котів відсторонили від участі у міжнародних виставках
ФОТО: GETTY

Міжнародна федерація кішок (FIFE) заборонила російським котам брати участь у міжнародних виставках через напад Росії на Україну.

Джерело: FIFE

Деталі: Крім того, відтепер жодну кішку, виведену в Росії, не можна буде вивозити та реєструвати у родовідній книзі, випущеній під егідою FIFE.

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Ці обмеження діють до 31 травня та переглядатимуться за необхідності.

Зазначається, що Виконавча рада FIFE шокована і налякана тим, що армія РФ вторглася до України і розпочала війну, і не може "просто спостерігати за цими злочинами і нічого не робити".

FIFE також вирішила виділити частину свого бюджету на підтримку заводчиків і любителів кішок в Україні і наразі консультуватиметься з партнерами щодо цього.

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Теми: Росіясанкції
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