ЦОС: Росіяни намагаються оточити Київ, за 20-40 км тривають бої

Росіяни намагаються взяти в кільце Київ, на відстані 20-40 км від столиці тривають інтенсивні бої.

Джерело: звіт Центру оборонних стратегій для УП

Дослівно: "Ворог намагається створити кільце навколо столиці з потужного угрупування військ (близько 30 БТГр). Найбільша небезпека зараз залишається з півночі та північного заходу від Києва (Іванків, Ворзель, Буча, Ірпінь Гостомель).

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Тривають інтенсивні бої на підходах до Києва на відстані 20-40 км, в яких ворог втрачає техніку та особовий склад".

Деталі: Очікується, що найближчим часом окупанти спробують зайти в столицю за підтримки авіації та завдаючи ракетних ударів.

На захід від Києва ЗС України звільнили місто Макарів та зайняли оборону.

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Крім Києва, пріоритетним напрямком зусиль російських військ є великі міста півдня України, Харків.