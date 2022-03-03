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ЦОС: Росіяни намагаються оточити Київ, за 20-40 км тривають бої

Анастасія КалатурЧетвер, 3 березня 2022, 07:46
ЦОС: Росіяни намагаються оточити Київ, за 20-40 км тривають бої
ФОТО: GETTY

Росіяни намагаються взяти в кільце Київ, на відстані 20-40 км від столиці тривають інтенсивні бої.

Джерело: звіт Центру оборонних стратегій для УП

Дослівно: "Ворог намагається створити кільце навколо столиці з потужного угрупування військ (близько 30 БТГр). Найбільша небезпека зараз залишається з півночі та північного заходу від Києва (Іванків, Ворзель, Буча, Ірпінь Гостомель).

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Тривають інтенсивні бої на підходах до Києва на відстані 20-40 км, в яких ворог втрачає техніку та особовий склад".

Деталі: Очікується, що найближчим часом окупанти спробують зайти в столицю за підтримки авіації та завдаючи ракетних ударів.

На захід від Києва ЗС України звільнили місто Макарів та зайняли оборону.

ВІДЕО ДНЯ

Крім Києва, пріоритетним напрямком зусиль російських військ є великі міста півдня України, Харків.

Теми: Київвійна
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