Росію та Білорусь не допустили на Паралімпіаду за день до початку

Спортсменам від Росії і Білорусі відмовили в участі у зимових Паралімпійських іграх 2022 року у Пекіні, які почнуться 4 березня.

Джерело: сайт Міжнародного паралімпійського комітету

Деталі: Мова йде про 83 спортсменів-паралімпійців.

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Уточнюється, що за останні 12 годин величезна кількість учасників зв'язалася з МПК, і дехто погрожував знятися зі змагань, що ставить під загрозу життєздатність Ігор-2022.

У МПК зазначили, що "ситуація, що швидко загострюється, поставила нас в унікальне і неможливе становище так близько до початку Ігор".

Президент МПК Ендрю Парсонс сказав, що у МПК "твердо переконані, що спорт та політика не повинні змішуватися", однак "за лаштунками багато урядів мають вплив на нашу заповітну подію".