Усі потяги зі сходу на захід тепер евакуаційні. Квиток не треба
Укрзалізниця зробила усі рейси зі сходу в напрямку заходу України евакуаційними і закрила продаж квитків на них.
Джерело: Укрзалізниця в Telegram
Деталі: Тепер пасажири, яким потрібно виїхати з гарячих точок, можуть безкоштовно користуватись наступними графіковими поїздами:
№1/2 Костянтинівка – Івано-Франківськ
№3/4 Запоріжжя – Ужгород
№5/6 Маріуполь – Рахів
№7/8 Київ – Чернівці
№15/16 Харків – Рахів
№17/18 Харків – Ужгород
№21/22 Харків – Трускавець
№25/26 Одеса – Рахів
№29/30 Київ – Ужгород
№31/32 Кривий Ріг – Ужгород
№35/36 Одеса – Перемишль
№37/38 Одеса – Ужгород
№41/42 Дніпро – Трускавець
№45/46 Краматорськ – Ужгород
№49/50 Київ – Трускавець
№55/56 Київ – Рахів
№57/59-№58/60 Київ – Ворохта, Чоп
№77/78 Одеса – Ковель
№81/82 Київ – Ужгород
№85/87-86/88 Новоолексіївка – Львів, Ковель
№91/92 Київ – Львів
№95/96 Київ – Рахів
№97/98 Київ – Ковель
№114/113-142/141 Лиман – Львів
№119/120 Запоріжжя – Львів
№129/130 Кременчук – Ворохта
№149/150 Полтава – Чернівці
№135/136 Одеса – Чернівці
№249/250 Київ – Чернівці
№749/750 Київ – Івано-Франківськ
№ 705 Дарниця – Київ Пас – Львів
№ 715 Дарниця – Київ Пас – Львів
№ 723 Харків – Львів
№ 747 Киів – Тернопіль.
В Укрзалізниці наголосили: посадка на ці поїзди, як і на інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей.
Час відправлення та маршрут поїздів може змінюватись залежно від оперативної ситуації.