Німеччина схвалила поставку Україні 2700 зенітних ракет "Стріла"

Мінекономіки Німеччини схвалило постачання Україні 2700 зенітних ракет типу "Стріла" із колишніх запасів збройних сил Німецької демократичної республіки.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

За інформацією агентства, Міноборони країни вже кілька днів перевіряє, яку ще зброю можна передати Україні.

У суботу федеральний уряд Німеччини ухвалив рішення якнайшвидше доставити Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 зенітно-ракетних комплексів "Стінгер" зі складів Бундесверу. Зброя прибула в Україну в середу.

Крім того, Нідерланди та Естонія отримали дозвіл від Німеччини на постачання в Україну зброї німецького виробництва з запасів НДР.