Рада директорів прийняла рішення про ліквідацію радіо і сайту "Ехо Москви" – Венедіктов

Головний редактор "Еха Москви" повідомив про ліквідацію радіоканалу та сайту.

Джерело: Венедіктов у Telegram, Російська служба ВВС

Пряма мова: "Більшістю голосів Ради Директорів Ехо Москви прийняте рішення про ліквідацію радіоканалу та сайту Ехо Москви".

Деталі: Раніше радіо було відключене від ефіру на вимогу Генпрокуратури. Роскомнагляд заблокував його сайт.

Вранці у четвер Венедіктов припустив, що рада директорів радіо може ухвалити рішення про розірвання контракту з ним та ліквідацію радіостанції.