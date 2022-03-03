Рада директорів прийняла рішення про ліквідацію радіо і сайту "Ехо Москви" – Венедіктов
Четвер, 3 березня 2022, 08:44
Головний редактор "Еха Москви" повідомив про ліквідацію радіоканалу та сайту.
Джерело: Венедіктов у Telegram, Російська служба ВВС
Пряма мова: "Більшістю голосів Ради Директорів Ехо Москви прийняте рішення про ліквідацію радіоканалу та сайту Ехо Москви".
Реклама:
Деталі: Раніше радіо було відключене від ефіру на вимогу Генпрокуратури. Роскомнагляд заблокував його сайт.
Вранці у четвер Венедіктов припустив, що рада директорів радіо може ухвалити рішення про розірвання контракту з ним та ліквідацію радіостанції.