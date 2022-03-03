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Рада директорів прийняла рішення про ліквідацію радіо і сайту "Ехо Москви" – Венедіктов

Четвер, 3 березня 2022, 09:44
Венедіктов, фото: Ехо Москви у facebook

Головний редактор "Еха Москви" повідомив про ліквідацію радіоканалу та сайту.

Джерело: Венедіктов у Telegram, Російська служба ВВС

Пряма мова: "Більшістю голосів Ради Директорів Ехо Москви прийняте рішення про ліквідацію радіоканалу та сайту Ехо Москви".

Деталі: Раніше радіо було відключене від ефіру на вимогу Генпрокуратури. Роскомнагляд заблокував його сайт.

Вранці у четвер Венедіктов припустив, що рада директорів радіо може ухвалити рішення про розірвання контракту з ним та ліквідацію радіостанції.

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Теми: ЗМІРосія
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