Втрати окупанта: близько 9 тисяч солдатів, 217 танків, 900 ББМ

Станом на 3 березня втрати Росії, яка напала на Україну, зросли до 9 тисяч в особовому складі, 217 – танків, 900 бойових броньованих машин, 30 літаків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:

особового складу – близько 9000 осіб,

танків ‒ 217 од,

бойових броньованих машин ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ – 42,

засобів ППО – 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки – 374,

легких швидкісних катерів – 2 од,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3. Російська техніка, відбита у ворога Фото Генштабу

У Генштабі ЗСУ відзначили, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.