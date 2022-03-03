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Втрати окупанта: близько 9 тисяч солдатів, 217 танків, 900 ББМ

Ірина БалачукЧетвер, 3 березня 2022, 08:53
Втрати окупанта: близько 9 тисяч солдатів, 217 танків, 900 ББМ
Знищена російська техніка. Фото Генштабу

Станом на 3 березня втрати Росії, яка напала на Україну, зросли до 9 тисяч в особовому складі, 217 – танків, 900 бойових броньованих машин, 30 літаків.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:   

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  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ – 42,
  • засобів ППО – 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки – 374,
  • легких швидкісних катерів – 2 од,
  • цистерн з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3. 
     

    Російська техніка, відбита у ворога

    Фото Генштабу 

У Генштабі ЗСУ відзначили, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.   

 

Російська техніка, відбита у ворога

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Фото генштабу

Теми: УкраїнавійнаРосія
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