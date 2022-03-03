Втрати окупанта: близько 9 тисяч солдатів, 217 танків, 900 ББМ
Четвер, 3 березня 2022, 09:53
Станом на 3 березня втрати Росії, яка напала на Україну, зросли до 9 тисяч в особовому складі, 217 – танків, 900 бойових броньованих машин, 30 літаків.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.03 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 9000 осіб,
- танків ‒ 217 од,
- бойових броньованих машин ‒ 900 од,
- артилерійських систем – 90,
- РСЗВ – 42,
- засобів ППО – 11,
- літаків – 30 од (інформація уточнюється),
- гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
- автомобільної техніки – 374,
- легких швидкісних катерів – 2 од,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.
У Генштабі ЗСУ відзначили, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.
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