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Ворожі війська обстріляли нафтобазу в Чернігові, горить резервуар з дизпаливом

Ольга Глущенко Четвер, 3 березня 2022, 09:00
Ворожі війська обстріляли нафтобазу в Чернігові, горить резервуар з дизпаливом
фото: ДСНС

У Чернігові ворожий снаряд потрапив в нафтобазу, в результаті чого загорівся резервуар з 5 тис. м куб. дизельного пального.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "3 березня близько 08:10 у м. Чернігові по вул. Чудінова на території ДП "Комбінат Айстра" під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу, внаслідок чого сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 5 тис. м куб. дизельного пального.

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Деталі: Інформація щодо жертв і постраждалих уточнюється.

Від ДСНС до гасіння пожежі залучено 25 осіб і 9 одиниць техніки.

 

Теми: Чернігівнафтавійнапожежа
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