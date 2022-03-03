Ворожі війська обстріляли нафтобазу в Чернігові, горить резервуар з дизпаливом
У Чернігові ворожий снаряд потрапив в нафтобазу, в результаті чого загорівся резервуар з 5 тис. м куб. дизельного пального.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "3 березня близько 08:10 у м. Чернігові по вул. Чудінова на території ДП "Комбінат Айстра" під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу, внаслідок чого сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 5 тис. м куб. дизельного пального.
Деталі: Інформація щодо жертв і постраждалих уточнюється.
Від ДСНС до гасіння пожежі залучено 25 осіб і 9 одиниць техніки.
Вранці 3 березня російські війська обстріляли Чернігів – снаряд попав у нафтобазу. Горять резервуари загальною ємністю 5 тис. м куб. дизельного пального. pic.twitter.com/TBuRfhsPNP— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 3, 2022ВІДЕО ДНЯ
Ворожі війська обстріляли нафтобазу у Чернігові, горить резервуар з дизпаливом pic.twitter.com/m98tzYbYSl— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 3, 2022