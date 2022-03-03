Ворожі війська обстріляли нафтобазу в Чернігові, горить резервуар з дизпаливом

У Чернігові ворожий снаряд потрапив в нафтобазу, в результаті чого загорівся резервуар з 5 тис. м куб. дизельного пального.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "3 березня близько 08:10 у м. Чернігові по вул. Чудінова на території ДП "Комбінат Айстра" під час обстрілу сталося попадання снаряду в нафтобазу, внаслідок чого сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 5 тис. м куб. дизельного пального.

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Деталі: Інформація щодо жертв і постраждалих уточнюється.

Від ДСНС до гасіння пожежі залучено 25 осіб і 9 одиниць техніки.

Вранці 3 березня російські війська обстріляли Чернігів – снаряд попав у нафтобазу. Горять резервуари загальною ємністю 5 тис. м куб. дизельного пального. pic.twitter.com/TBuRfhsPNP ВІДЕО ДНЯ March 3, 2022