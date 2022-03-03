Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

"Європейська правда"Четвер, 3 березня 2022, 09:16

Заступник глави МЗС Польщі Марчін Пшидач заявив, що Україна могла б отримати статус кандидата на вступ до ЄС "завтра-післязавтра", якщо буде відповідне політичне рішення.

Про це він сказав у інтерв’ю RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

"Україна може стати кандидатом в ЄС вже завтра, післязавтра, наступного тижня. Це питання політичного рішення з боку ЄС. Цю ініціативу підтримують 10 країн", - зазначив Пшидач. 

Реклама:

Він сказав, що не має інформації про те, що Берлін і Париж на цьому етапі погодяться на цей статус, але зазначив, що "ми їх переконаємо".

Нагадаємо, на тлі війни Росії проти України президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ України в ЄС. 

1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявки на здобуття членства.

ВІДЕО ДНЯ

2 березня Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

Детально про перспективи України приєднатись до Євросоюзу: До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ.

Дивіться пояснення у відео ЄП: Вступити в ЄС під час війни? Все про членство та заявку на вступ у Євросоюз, яку подав Зеленський

Теми: ПольщаЄСУкраїнаєвроінтеграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Польща
У Польщі знята з виборів кандидатка перепросила у Путіна, що назвала його злочинцем
Польща прокоментувала заяви Білорусі про порушення кордону
Білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону
Останні новини
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
Усі новини...
Реклама: