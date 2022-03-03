Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

Заступник глави МЗС Польщі Марчін Пшидач заявив, що Україна могла б отримати статус кандидата на вступ до ЄС "завтра-післязавтра", якщо буде відповідне політичне рішення.

Про це він сказав у інтерв’ю RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

"Україна може стати кандидатом в ЄС вже завтра, післязавтра, наступного тижня. Це питання політичного рішення з боку ЄС. Цю ініціативу підтримують 10 країн", - зазначив Пшидач.

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Він сказав, що не має інформації про те, що Берлін і Париж на цьому етапі погодяться на цей статус, але зазначив, що "ми їх переконаємо".

Нагадаємо, на тлі війни Росії проти України президент Володимир Зеленський 28 лютого підписав заявку на вступ України в ЄС.

1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявки на здобуття членства.

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2 березня Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

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