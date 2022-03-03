Росія все ще сподівається, що санкції будуть скасовані
Четвер, 3 березня 2022, 09:22
У Міністерстві закордонних справ Росії очікують, що Європа та інші країни скасують санкції, і країна "повернеться у нормальне русло".
Джерело: МЗС, яке цитують "РІА Новини"
Дослівно: "Важко судити, наскільки довгостроковими будуть санкційні заходи Заходу.
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Все ще може повернутися у нормальне русло".
Нагадаємо: Євросоюз відключив сім російських банків від системи SWIFT, та заборонив громадянам та компаніям передавати Росії банкноти євро.