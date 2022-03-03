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Росія все ще сподівається, що санкції будуть скасовані

Роман ПетренкоЧетвер, 3 березня 2022, 09:22
Росія все ще сподівається, що санкції будуть скасовані

У Міністерстві закордонних справ Росії очікують, що Європа та інші країни скасують санкції, і країна "повернеться у нормальне русло".

Джерело: МЗС, яке цитують "РІА Новини"

Дослівно: "Важко судити, наскільки довгостроковими будуть санкційні заходи Заходу.

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Все ще може повернутися у нормальне русло".

Нагадаємо: Євросоюз відключив сім російських банків від системи SWIFT, та заборонив громадянам та компаніям передавати Росії банкноти євро.

Теми: Росіясанкціївійна
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