Росія все ще сподівається, що санкції будуть скасовані

У Міністерстві закордонних справ Росії очікують, що Європа та інші країни скасують санкції, і країна "повернеться у нормальне русло".

Джерело: МЗС, яке цитують "РІА Новини"

Дослівно: "Важко судити, наскільки довгостроковими будуть санкційні заходи Заходу.

Все ще може повернутися у нормальне русло".

Нагадаємо: Євросоюз відключив сім російських банків від системи SWIFT, та заборонив громадянам та компаніям передавати Росії банкноти євро.