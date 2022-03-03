Харківська область: від російських обстрілів загинули 34 людини, 285 поранені
34 мирних жителі загинули та 285 – із них 10 дітей – отримали поранення у результаті російських обстрілів Харківської області станом на ранок 3 березня.
Джерело: ДСНС у Харківській області в Facebook
Дослівно ДСНС: "Статистика втрат серед мирного населення вражає: загинуло 34 особи, 285 зазнали поранень, з них 10 дітей".
Деталі: Протягом минулої доби ворог продовжував вражати бомбами, снарядами та реактивною артилерією житлові квартали і цілі населені пункти. Важким ударам піддались міста Харків, Ізюм, а також села Яківлівка та Хорошеве Харківського району.
У результаті потрапляння боєприпасів в будинки та адмінбудівлі трапилось декілька десятків пожеж, на 30 з них виїжджали рятувальники і працювали навіть під обстрілами.
Гарячі точки на карті Харкова 2 березня – ніч 3 березня:
- 8 ранку – масована російська атака у центрі Харкова – ракети вразили 2 адміністративні будівлі, котрі загорілись. Рятувальники врятували 10 людей з-під завалів. 4 людини загинули.
- 13:31 – ворожий снаряд влучив у житловий будинок на пл. Конституції, 3 у центрі Харкова. Врятовано 17 осіб.
- 13:33 – російський снаряд влучив у гаражний кооператив на вул. Академіка Павлова, 289. На місці виявлено 3 тіла загиблих.
- О 13:57 – російський снаряд влучив між 4-м та 5-м поверхами 16-типоверхівки на вул. Леся Сердюка, 18. З будинку евакуювали 20 осіб.
- 14:40 – російський снаряд у будинки на вул. Мироносицькій № 32, 34, 36. Врятували 13 осіб.
- 22:13 – російський авіабомба скинута на будинок на вул. Селянській, 84 у Харкові. З-під уламків врятували 2 людини, постраждало 3, загинули 2.
- 22:57 ворог атакував село Яківлівка. Поранені 7 осіб, загинуло 2.
- Опівночі – масований авіаналіт на мирне місто Ізюм. Він тривав з 00:14 по 02:02. Бомби потрапили у будинки на вул. Соборній 39, вул. Українська, 6, вул. М. Федоренко, 16 та інші. З-під завалів пошкодженої житлової 5-типоверховки врятували жінку. На вул. Українській загинули 8 осіб, з них 2 дітей (приблизно 5-6 років). Їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів. На вул. М. Федоренко врятували 2 жінки, котрі опинились заблокованими в зруйнованій оселі.
- Вночі – авіаудар на Салтівський житловий масив. Пошкоджені багатоповерхівки, іннформація щодо наявності постраждалих уточнюється.
Крім того, до рятувальників надійшло близько 236 заявок про знаходження боєприпасів, які не вибухнули. 230 боєприпасів ДСНСники розмінували.