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Харківська область: від російських обстрілів загинули 34 людини, 285 поранені

Ірина БалачукЧетвер, 3 березня 2022, 10:34
Фото ДСНС

34 мирних жителі загинули та 285 – із них 10 дітей – отримали поранення у результаті російських обстрілів Харківської області станом на ранок 3 березня.

Джерело: ДСНС у Харківській області в Facebook

Дослівно ДСНС: "Статистика втрат серед мирного населення вражає: загинуло 34 особи, 285 зазнали поранень, з них 10 дітей". 

 
фото ДСНС

Деталі: Протягом минулої доби ворог продовжував вражати бомбами, снарядами та реактивною артилерією житлові квартали і цілі населені пункти. Важким ударам піддались міста Харків, Ізюм, а також села Яківлівка та Хорошеве Харківського району. 

 
фото ДСНС

У результаті потрапляння боєприпасів в будинки та адмінбудівлі трапилось декілька десятків пожеж, на 30 з них виїжджали рятувальники і працювали навіть під обстрілами. 

 
фото ДСНС

Гарячі точки на карті Харкова 2 березня – ніч 3 березня:

  • 8 ранку – масована російська атака у центрі Харкова – ракети вразили 2 адміністративні будівлі, котрі загорілись. Рятувальники врятували 10 людей з-під завалів. 4 людини загинули.
  • 13:31 – ворожий снаряд влучив у житловий будинок на пл. Конституції, 3 у центрі Харкова. Врятовано 17 осіб.
  • 13:33 ­– російський снаряд влучив у гаражний кооператив на вул. Академіка Павлова, 289. На місці виявлено 3 тіла загиблих.
  • О 13:57 – російський снаряд влучив між 4-м та 5-м поверхами 16-типоверхівки на вул. Леся Сердюка, 18. З будинку евакуювали 20 осіб.
  • 14:40 – російський снаряд у будинки на вул. Мироносицькій № 32, 34, 36. Врятували 13 осіб.
  • 22:13 – російський авіабомба скинута на будинок на вул. Селянській, 84 у Харкові. З-під уламків врятували 2 людини, постраждало 3, загинули 2.
  • 22:57 ворог атакував село Яківлівка. Поранені 7 осіб, загинуло 2.
  • Опівночі – масований авіаналіт на мирне місто Ізюм. Він тривав з 00:14 по 02:02. Бомби потрапили у будинки на вул. Соборній 39, вул. Українська, 6, вул. М. Федоренко, 16 та інші. З-під завалів пошкодженої житлової 5-типоверховки врятували жінку. На вул. Українській загинули 8 осіб, з них 2 дітей (приблизно 5-6 років). Їхні тіла рятувальники дістали з-під завалів. На вул. М. Федоренко врятували 2 жінки, котрі опинились заблокованими в зруйнованій оселі.
  • Вночі – авіаудар на Салтівський житловий масив. Пошкоджені багатоповерхівки, іннформація щодо наявності постраждалих уточнюється.
 
фото ДСНС

Крім того, до рятувальників надійшло близько 236 заявок про знаходження боєприпасів, які не вибухнули. 230 боєприпасів ДСНСники розмінували.

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Теми: Харківська областьвійнажертви
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