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Укрзалізниця надала вагони-рефрижератори для вивезення мертвих окупантів

Альона Мазуренко Четвер, 3 березня 2022, 09:37
Укрзалізниця надала вагони-рефрижератори для вивезення мертвих окупантів

Укрзалізниця надала Збройним силам вагони-рефрижератори для вивезення загиблих російських окупантів.

Джерело: пресслужба Укрзалізниці

Дослівно: "Перед Укрзалізницею було поставлене завдання направити 20 вагонів для вивезення 200-х російської армії зі станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа, Запоріжжя.

Вантажопідйомність одного вагона-рефрижератора 50 тонн, тобто зможемо вивезти 10 тис. убитих солдатів російської окупаційної армії".

Деталі: Ці вагони будуть задіяні виключно для перевезення вбитих російських окупантів.

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Наразі вони знаходяться на станціях в очікуванні повного навантаження.

Крім того, Укрзалізниця розробляє регламент руху таких поїздів на санітарній відстані від інших поїздів та населених пунктів.

Українські захисники, які загинули, евакуйовуються силами ЗСУ, без застосування рухомого складу УЗ.

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Теми: УкрзалізницявійнаРосіяУкраїна
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