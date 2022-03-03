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Київ: у всіх районах є вода, електрика й зв’язок, відкрито два мости

Олена РощінаЧетвер, 3 березня 2022, 10:37

Станом на ранок 3 березня обстановка у Києві спокійна, вся інфраструктура працює в штатному режимі, в усіх районах є тепло, вода, електрика та телефонний зв’язок.

Джерело: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник

Пряма мова: "Наразі у Києві зберігається спокійна обстановка. Вся інфраструктура працює в штатному режимі: тепло, вода, електрика, зв’язок є в усіх районах".

Деталі: Завершилася комендантська година. 

Вночі працювали сили протиповітряної оборони (ППО). 

"Вибухи, які було чути, – це були спрацювання по ракетах супротивника. Вчора уламки ракети пошкодили теплотрасу в районі залізничного вокзалу. Загрози теплопостачанню немає. Зранку ремонтні бригади ремонтують те, що було пошкоджено безпосередньо невеликим вибухом, який стався після того, як впали уламки ракети", – повідомив Поворозник.

3 березня буде перекрито Південний міст, але кияни можуть скористатися Північним та Дарницьким мостом.

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Із 8:00 у Києві відкрилися магазин, де можна придбати товари першої необхідності, та аптеки.

"Виїжджати в місто необхідно винятково за нагальної потреби", – наголосив представник столичної влади.

Теми: Київвійна
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