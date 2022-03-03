Франція порадила своїм громадянам виїздити з Росії

Франція порадила своїм громадянам, які перебувають на території Російської Федерації, виїздити з країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France Bleu.

Громадянам Франції наполегливо радять їхати з Росії "якщо їхня присутність або членів родини не обов’язкова", з огляду на зміни ситуації, викликані вторгненням РФ до України та фактично припиненням авіасполучення між Росією та країнами ЄС.

"У контексті, створеному вторгненням Росії до України та застосування щодо РФ міжнародних санкцій важливо зберігати підвищену пильність", - попередили в МЗС.

Нагадаємо, 28 лютого Британія порадила своїм громадянам уникати будь-яких поїздок до Росії — через "обмежену можливість повернутись у Британію авіарейсами та зростаючу нестабільність російської економіки".

Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній.