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Франція порадила своїм громадянам виїздити з Росії

"Європейська правда"Четвер, 3 березня 2022, 11:58

Франція порадила своїм громадянам, які перебувають на території Російської Федерації, виїздити з країни.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France Bleu.

Громадянам Франції наполегливо радять їхати з Росії "якщо їхня присутність або членів родини не обов’язкова", з огляду на зміни ситуації, викликані вторгненням РФ до України та фактично припиненням авіасполучення між Росією та країнами ЄС.

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"У контексті, створеному вторгненням Росії до України та застосування щодо РФ міжнародних санкцій важливо зберігати підвищену пильність", - попередили в МЗС.

Нагадаємо, 28 лютого Британія порадила своїм громадянам уникати будь-яких поїздок до Росії — через "обмежену можливість повернутись у Британію авіарейсами та зростаючу нестабільність російської економіки".

Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній.

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Теми: Франція
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