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По всій Київщині йде боротьба з диверсантами – голова області

Ірина БалачукЧетвер, 3 березня 2022, 13:19
Зруйнований ворогом будинок на Київщині. Фото ДСНС

Станом на ранок 3 березня по всій Київській області триває боротьба з диверсійними групами ворога, але ситуація контрольована.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба в Telegram 

Пряма мова Кулеби: "Найбільш небезпечні напрямки в Київській області: Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель та північ Вишгородського району.

Російські окупанти продовжують накопичувати велику кількість військ та техніки. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами. Ми робимо усе необхідне для контролю складної ситуації в області".

Деталі: Кулеба також розповів про ситуацію в районах:

Бучанський район: окупанти продовжують обстріл Ірпеня та Гостомеля. У Бородянці в результаті обстрілів та авіаударів є великі руйнування житлового сектору та інфраструктури. Звідти евакуювали близько 200 людей. Є інформація про формування нових колон загарбника. Українські військові дають відсіч.

Бориспільський район: триває боротьба з диверсантами загарбника, але ситуація стабільна та контрольована. Комунальні служби та об’єкти інфраструктури працюють у штатному режимі. Укріплюються кордони району.

Фастівський район: інфраструктура ціла, руйнувань немає, йде боротьба з диверсантами. У зв’язку з можливим наступом окупантів готується можлива евакуація деяких сіл Боярської громади.

Білоцерківський район: триває боротьба з диверсантами загарбника.

Вишгородський район: північ району окупований ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. Йде постійне перегрупування сил загарбника. До району надходить гуманітарна медична та продуктова допомога. Вирішується питання доставки гуманітарки до окупованих громад.

Броварський район: зафіксовано пересування ворожої техніки на півночі Баришівської та на південному сході Калитянської громад. В селищі Русанів Великодимерської громади відсутні електропостачання та газопостачання. Також є руйнування близько 20 приватних житлових будинків. Планується евакуація.

Обухівський район: тривають роботи з відновлення інфраструктури та надання необхідної допомоги населенню.

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Теми: Київська областьвійна
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