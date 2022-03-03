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Окупанти розбомбили село на Харківщині – є загиблі, десятки зруйнованих будинків

Роман ПетренкоЧетвер, 3 березня 2022, 12:25
Окупанти розбомбили село на Харківщині – є загиблі, десятки зруйнованих будинків

Вночі з 2 на 3 березня російські окупанти розбомбили село Яковлівка на Харківщині, внаслідок чого загинули троє людей, зруйновані 30 приватних будинків.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що атака почалася о 22:57 2 березня.

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Внаслідок бомбування зруйновані щонайменше 30 приватних будинків, приватні автомобілі, господарчі споруди.

Попередньо троє українців загинули, інформація уточнюється.

Поранень зазнали 7 осіб, врятовано з-під завалів 10 людей.

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Теми: РосіявійнаХарківська область
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