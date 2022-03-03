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ЄС розглядає відключення банків Білорусі від SWIFT - Reuters

"Європейська правда"Четвер, 3 березня 2022, 13:36

Європейський Союз розглядає можливість відключення банків у Білорусі від фінансової системи SWIFT.

Про це агентству Reuters повідомив представник ЄС у четвер, пише "Європейська правда".

"Стосовно SWIFT - ми також розглядаємо зараз підготовку еквівалентів для білоруського фінансового сектору, втім, знаючи, що SWIFT не є настільки стратегічно важливим в економіці Білорусі, як для російської сторони", - сказав чиновник.

2 березня Євросоюз запровадив санкції проти семи російських банків про відключення фінансової системи SWIFT з 10-денним перехідним періодом.

Банки мають 10 днів на згортання SWIFT-операцій. Це такі російські банки: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" та ВЭБ.РФ. 

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Теми: Європа
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