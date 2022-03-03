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У Бучі підняли український прапор: ворога відігнали

Мазуренко Альона Четвер, 3 березня 2022, 13:40

У Бучі українські захисники витіснили ворога та підняли український прапор.

Джерело: Facebook-сторінка заступниці міністра оборони України Ганни Маляр

Деталі: 3 березня українські захисники підняли український прапор над містом у Київській області.

Місто звільнили від окупантів. 

Передісторія: 

  • Станом на 2 березня у Києві повідомляли, що відправили гуманітарну допомогу в Бучу, яка обороняється від російських військ на підступах до Києва.
  • 28 лютого у Бучі тривали бої – ворог не полишав спроб підійти до Києва, проте кожен наступний напад все швидше відбивається українськими захисниками. Також місцеві жителі успішно виловлюють російських диверсантів по навколишніх лісах.

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Теми: Київська областьвійнаРосіяУкраїна
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