У Бучі підняли український прапор: ворога відігнали
Четвер, 3 березня 2022, 12:40
У Бучі українські захисники витіснили ворога та підняли український прапор.
Джерело: Facebook-сторінка заступниці міністра оборони України Ганни Маляр
Деталі: 3 березня українські захисники підняли український прапор над містом у Київській області.
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Місто звільнили від окупантів.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Станом на 2 березня у Києві повідомляли, що відправили гуманітарну допомогу в Бучу, яка обороняється від російських військ на підступах до Києва.
- 28 лютого у Бучі тривали бої – ворог не полишав спроб підійти до Києва, проте кожен наступний напад все швидше відбивається українськими захисниками. Також місцеві жителі успішно виловлюють російських диверсантів по навколишніх лісах.