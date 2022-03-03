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Макрон поговорив з Путіним і Зеленським

"Європейська правда"Четвер, 3 березня 2022, 12:56

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним, а потім зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. 

Про це повідомили у Єлисейському палаці, пише "Європейська правда".

Розмова з російським президентом тривала 1 годину 30 хвили. Вона стала третьою розмовою між президентами РФ і Франції з початку вторгнення російської армії в Україну 24 лютого.

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Напередодні у зверненні до Французів Макрон сказав, що прагне і надалі зберігати контакт з Кремлем і намагатися таким чином зупинити війну.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан висловив припущення, що Росія у війні проти України надалі спробує вдаватися до облог після того, як не змогла реалізувати наміри блискавичного наступу.

Теми: ПутінМакронЗеленський
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