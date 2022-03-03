Макрон поговорив з Путіним і Зеленським

Президент Франції Еммануель Макрон у четвер провів телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним, а потім зателефонував президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомили у Єлисейському палаці, пише "Європейська правда".

Розмова з російським президентом тривала 1 годину 30 хвили. Вона стала третьою розмовою між президентами РФ і Франції з початку вторгнення російської армії в Україну 24 лютого.

Напередодні у зверненні до Французів Макрон сказав, що прагне і надалі зберігати контакт з Кремлем і намагатися таким чином зупинити війну.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан висловив припущення, що Росія у війні проти України надалі спробує вдаватися до облог після того, як не змогла реалізувати наміри блискавичного наступу.