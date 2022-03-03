Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти завдали ракетного удару по житловому масиву в центрі Чернігова

Валентина РоманенкоЧетвер, 3 березня 2022, 13:03
Окупанти завдали ракетного удару по житловому масиву в центрі Чернігова

Російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова.

Джерело: телеграм Чернігіської ОДА

Деталі: Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджено стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття.

Реклама:

Дослівно: "Поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч знаходяться лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.

На місці працюють рятувальники. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: війнаЧернігів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
війна
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
Командувач угруповання "Таврія": Є просування на напрямку, ворога відкидаємо
Останні новини
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
Усі новини...
Реклама: