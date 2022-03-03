Окупанти завдали ракетного удару по житловому масиву в центрі Чернігова
Четвер, 3 березня 2022, 13:03
Російські війська завдали ракетний удар по багатоповерховому житловому масиву у центрі Чернігова.
Джерело: телеграм Чернігіської ОДА
Деталі: Чимало багатоквартирних будинків пошкоджені, вибиті вікна, пошкоджено стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни і перекриття.
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Дослівно: "Поблизу немає жодних військових об’єктів. Поруч знаходяться лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок.
На місці працюють рятувальники. Інформація про жертв та постраждалих уточнюється".
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