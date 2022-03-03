Кулеба: Лавров бреше. Україна допомагає вивозити іноземців із зони бойових дій

Уряд України робить все можливе, аби вивезти іноземних громадян із зони бойових дій.

Джерело: заява міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, надана УП

Пряма мова: "Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров відверто бреше, коли заявляє про перешкоджання українською владою вивозу громадян із України, зокрема із Харкова.

Уряд України докладає максимальних зусиль, аби вивезти іноземних громадян, зокрема студентів, із зони бойових дій".

Деталі: МЗС створило цілодобову "гарячу" лінію, на якій іноземні студенти можуть отримати допомогу у виїзді із Харкова та інших міст, які обстрілюються російськими військами. Уряд також працює із Силами Оборони України, правоохоронцями та місцевою владою для організації їхнього безпечного виїзду.

Українські та іноземні громадяни, у тому числі іноземні студенти, не можуть залишити міста через ракетно-бомбові удари російських збройних сил.

Так, за словами міністра, від обстрілів російських військ загинули двоє іноземних студентів з Індії та Алжиру, китайський студент отримав поранення.

Пряма мова: "Сергій Лавров має припинити дезінформування міжнародного співтовариства. Це стане найкращим підтвердженням готовності Росії до деескалації, переговорів та збереження людських життів. Збройні сили Російської Федерації мають негайно припинити обстріли Харкова та інших українських міст".