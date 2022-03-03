Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: Лавров бреше. Україна допомагає вивозити іноземців із зони бойових дій

Роман КравецьЧетвер, 3 березня 2022, 14:28

Уряд України робить все можливе, аби вивезти іноземних громадян із зони бойових дій.

Джерело: заява міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, надана УП

Пряма мова: "Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров відверто бреше, коли заявляє про перешкоджання українською владою вивозу громадян із України, зокрема із Харкова. 

Уряд України докладає максимальних зусиль, аби вивезти іноземних громадян, зокрема студентів, із зони бойових дій". 

Деталі: МЗС створило цілодобову "гарячу" лінію, на якій іноземні студенти можуть отримати допомогу у виїзді із Харкова та інших міст, які обстрілюються російськими військами. Уряд також працює із Силами Оборони України, правоохоронцями та місцевою владою для організації їхнього безпечного виїзду.

Українські та іноземні громадяни, у тому числі іноземні студенти, не можуть залишити міста через ракетно-бомбові удари російських збройних сил. 

Так, за словами міністра, від обстрілів російських військ загинули двоє іноземних студентів з Індії та Алжиру, китайський студент отримав поранення. 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Пряма мова: "Сергій Лавров має припинити дезінформування міжнародного співтовариства. Це стане найкращим підтвердженням готовності Росії до деескалації, переговорів та збереження людських життів. Збройні сили Російської Федерації мають негайно припинити обстріли Харкова та інших українських міст". 

Теми: Кулеба ДмитроЛавроввійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

доповненоВ окупованому Бердянську мешканцям обіцяють російські паспорти і списання боргів

доповненоРяд військових РФ вирішили лишитися в Україні: у Росії на них приходять похоронки

інфографікаУкраїнці не згодні на умови Путіна, особливо щодо Криму й Донбасу – опитування

У РФ із "жалем" визнали, що проти України воюють їхні строковики і здаються у полон

фото, відеоУ Скадовськ зайшли військові РФ, із міськради винесли комп'ютери

Кулеба розповів про очікування від переговорів з Лавровим

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба відповів Лаврову: В Україні горять не факели, а російські танки
Кулеба – росіянам: "Путін втягнувся у війну, а розплачуєтеся за неї ви"
Кулеба про ядерну погрозу Путіна: Це буде катастрофа для світу, але нас не зламає
Останні новини
21:42
Росія своїми фейками, ймовірно, готує підґрунтя для застосування хімічної зброї – Британія
21:38
Відключити РФ від SWIFT повністю: США та Британія планують нові санкції
21:37
ЗСУ витіснили російській війська із Дергачів
21:36
ВІДЕОЗСУ захопили в полон 21-річного строковика-окупанта
21:34
Зеленський: Ми зможемо зупинити війну лише після переговорів із Путіним – Bloomberg
21:25
В РФ пропонують націоналізацію компаній, що пішли з їхнього ринку
21:20
Росіяни скинули бомби на Житомир: є постраждала, зруйновано будинок
21:18
Прем'єр Чехії після нальоту на Маріуполь: буде ще більша ізоляція РФ
21:03
відеоРосіяни визнали, що використовують в Україні зброю з "вакуумними бомбами"
20:58
У Росії звільнили 8 генералів, бо вони не впоралися – Данілов
Усі новини...