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У владі РФ паніка, еліта вивозить рідних з країни – розвідка

Роман ПетренкоЧетвер, 3 березня 2022, 14:30

За даними української розвідки, більшість представників російської еліти наразі займаються евакуацією своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю, ОАЕ.

Джерело: дані розвідки, надані "Українській правді"

Дослівно: "У середовищі вищого політичного керівництва РФ продовжуються панічні настрої та підвищується рівень недовіри до президента РФ. Більшість представників еліти РФ вирішує питання евакуації своїх рідних та близьких з Москви до Грузії, Ізраїлю та Арабських Еміратів, а також, уточняються місця переховування на випадок ядерної війни.

Зокрема, з розмови радника-посланника посольства РФ у США Люкманова Артура Рушановича з невстановленою особою на ім’я Владислав Луценко, вірогідність ядерного конфлікту (не війни) присутня, однак невелика.

При цьому, на думку Луценка, Путін уже програв у війні з Україною. Також, висловлюється думка, що президент РФ наразі "з’їхав з глузду та його стан не адекватний".

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Теми: розвідкаРосіявійнаядерна зброя
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