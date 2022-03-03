Окупанти розвернули свою зброю в бік РФ: готуються до провокацій
Міністр закордонний справ України Дмитро Кулеба попередив, що росіяни можуть вдатися до провокацій - вони направити свої ракети на території України в бік Росії.
Джерело: Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби
Пряма мова: "Тривожні повідомлення: росіяни могли направити реактивні системи залпового вогню у прикордонному російському селищі Поповка на свою територію.
Знаючи варварський характер дій Росії, ми побоюємося, що може бути підготовленою операцію під чужим прапором, щоб звинуватити Україну".
Деталі: Інформацію про можливу провокацію окупантів опублікували у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Worrying reports: Russians might have pointed multiple rocket-launching systems in the Russian border village of Popovka towards their own territory. Knowing the barbaric nature of Russian actions we fear a false flag operation might be prepared in order to accuse Ukraine.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2022ВІДЕО ДНЯ