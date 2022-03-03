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Окупанти розвернули свою зброю в бік РФ: готуються до провокацій

Альона Мазуренко Четвер, 3 березня 2022, 13:58
Окупанти розвернули свою зброю в бік РФ: готуються до провокацій
покинута техніка окупантів

Міністр закордонний справ України Дмитро Кулеба попередив, що росіяни можуть вдатися до провокацій - вони направити свої ракети на території України в бік Росії.

Джерело: Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби 

Пряма мова: "Тривожні повідомлення: росіяни могли направити реактивні системи залпового вогню у прикордонному російському селищі Поповка на свою територію.

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Знаючи варварський характер дій Росії, ми побоюємося, що може бути підготовленою операцію під чужим прапором, щоб звинуватити Україну".

Деталі: Інформацію про можливу провокацію окупантів опублікували у центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 

Теми: Росіяокупація
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