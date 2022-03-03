Андрій Шевченко закликає спортсменів звертатися до росіян

Футболіст та колишній тренер збірної України Андрій Шевченко впевнений, що спорт має великий вплив, тому радий, що футболісти та спортсмени постійно закликають росіян припинити війну.

Джерело: Шевченко в ефірі "Україна 24"

Пряма мова Шевченка: "Нас не залишили самих. Нас дуже підтримують. Підтримка відчувається в Італії, у Великій Британії. Люди готові виділяти фонди, надсилати гуманітарну допомогу.

Моя мама у Києві зараз. Моя сестра, тітка. Дуже багато родичів, друзів зараз у Києві. Допомагають чим можуть.

Спорт має великий вплив. Правильно, що наші футболісти, спортсмени постійно закликають росіян одуматися, поки не пізно.

Поки в нашій країні йде війна, ні про яку з команд російської та білоруської у турнірах не може бути мови. Вважаю, що це правильна тенденція. Весь світовий спорт із нами. Усі нас підтримують".