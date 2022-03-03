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Андрій Шевченко закликає спортсменів звертатися до росіян

Роман ПетренкоЧетвер, 3 березня 2022, 14:22
Андрій Шевченко закликає спортсменів звертатися до росіян
АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО, ФОТО AFP/GETTY IMAGES

Футболіст та колишній тренер збірної України Андрій Шевченко впевнений, що спорт має великий вплив, тому радий, що футболісти та спортсмени постійно закликають росіян припинити війну.

Джерело: Шевченко в ефірі "Україна 24"

Пряма мова Шевченка: "Нас не залишили самих. Нас дуже підтримують. Підтримка відчувається в Італії, у Великій Британії. Люди готові виділяти фонди, надсилати гуманітарну допомогу.

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Моя мама у Києві зараз. Моя сестра, тітка. Дуже багато родичів, друзів зараз у Києві. Допомагають чим можуть.

Спорт має великий вплив. Правильно, що наші футболісти, спортсмени постійно закликають росіян одуматися, поки не пізно.

Поки в нашій країні йде війна, ні про яку з команд російської та білоруської у турнірах не може бути мови. Вважаю, що це правильна тенденція. Весь світовий спорт із нами. Усі нас підтримують".

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Теми: Шевченко-футболістфутболМайдан
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