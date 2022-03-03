Північноатлантична рада збирається на екстрену зустріч, запрошені Фінляндія та Швеція

Північноатлантична рада у четвер 4 березня збирається на позачергову зустріч у штаб-квартирі НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У зустрічі візьмуть участь міністри закордонних справ членів Альянсу і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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Запрошені також міністри закордонних справ Фінляндії і Швеції, які не є членами НАТО, і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Україну на зустріч не запросили, проте зазвичай консультації з українською стороною проводяться наперед. Зокрема, так було і перед позачерговим віртуальним самітом 25 лютого.

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