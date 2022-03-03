Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Північноатлантична рада збирається на екстрену зустріч, запрошені Фінляндія та Швеція

"Європейська правда"Четвер, 3 березня 2022, 14:28

Північноатлантична рада у четвер 4 березня збирається на позачергову зустріч у штаб-квартирі НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

У зустрічі візьмуть участь міністри закордонних справ членів Альянсу і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Реклама:

Запрошені також міністри закордонних справ Фінляндії і Швеції, які не є членами НАТО, і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Україну на зустріч не запросили, проте зазвичай консультації з українською стороною проводяться наперед. Зокрема, так було і перед позачерговим віртуальним самітом 25 лютого. 

Читайте також: Текст рішення ООН про агресію РФ проти України. Коментований переклад.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
НАТО
Орбан: Вступ України до НАТО неможливий, адже це небезпека для всіх
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
Кулеба обговорив зі Столтенбергом вступ України до НАТО
Останні новини
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
Усі новини...
Реклама: