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Північноатлантична рада збирається на екстрену зустріч, запрошені Фінляндія та Швеція

"Європейська правда"Четвер, 3 березня 2022, 15:28

Північноатлантична рада у четвер 4 березня збирається на позачергову зустріч у штаб-квартирі НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

У зустрічі візьмуть участь міністри закордонних справ членів Альянсу і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Запрошені також міністри закордонних справ Фінляндії і Швеції, які не є членами НАТО, і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Україну на зустріч не запросили, проте зазвичай консультації з українською стороною проводяться наперед. Зокрема, так було і перед позачерговим віртуальним самітом 25 лютого. 

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Теми: НАТО
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