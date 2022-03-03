Північноатлантична рада збирається на екстрену зустріч, запрошені Фінляндія та Швеція
Четвер, 3 березня 2022, 15:28
Північноатлантична рада у четвер 4 березня збирається на позачергову зустріч у штаб-квартирі НАТО.
Про це повідомляє "Європейська правда".
У зустрічі візьмуть участь міністри закордонних справ членів Альянсу і генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Запрошені також міністри закордонних справ Фінляндії і Швеції, які не є членами НАТО, і головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.
Україну на зустріч не запросили, проте зазвичай консультації з українською стороною проводяться наперед. Зокрема, так було і перед позачерговим віртуальним самітом 25 лютого.
Читайте також: Текст рішення ООН про агресію РФ проти України. Коментований переклад.