Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Поблизу Білгорода-Дністровського збили літак, із нього вистрибнув парашутист – мер

Олена РощінаЧетвер, 3 березня 2022, 15:39

У селі Біленьке, що неподалік від Білгорода-Дністровського на Одещині, була спроба атакувати військову частину, збили літак – із нього вистрибнув парашутист.

Джерело: міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан у Facebook

Пряма мова: "Ситуація неспокійна. Зафіксовано спробу атаки на військову частину у Біленькому! Атаку відбили! Начебто збили літак!".

Деталі: Пізніше Граждан повідомив, що зі збитого літака "вистрибнув парашутист".

"Всі хто бачив, повідомте інформацію на Колцентр: 04849 3-33-33, моб. 067333062", – попросив мер Білгорода-Дністровського.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Одеська областьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українці, чиє житло постраждало від окупантів, зможуть подати заявку на відшкодування в "Дії"

Росія своїми фейками, ймовірно, готує підґрунтя для застосування хімічної зброї – Британія

ВІДЕОЗСУ захопили в полон 21-річного строковика-окупанта

доповненоВ окупованому Бердянську мешканцям обіцяють російські паспорти і списання боргів

доповненоРяд військових РФ вирішили лишитися в Україні: у Росії на них приходять похоронки

інфографікаУкраїнці не згодні на умови Путіна, особливо щодо Криму й Донбасу – опитування

Усі новини...
Одеська область
В бомбосховищі на Одещині побралася пара
На Одещині продовжили комендантську годину, у неділю забороняють рух транспорту
На Одещині схопили двох російських диверсантів
Останні новини
23:46
Небо над Україною: Зеленський назвав паузу світу "вбивчою"
23:41
В Украину прибыла новая партия Starlink от Маска
23:29
У РФ обурені, що TikTok обмежив відео з Путіним, вимагають пояснень
23:24
Росіяни скинули бомби на селище в Бучанському районі: загинула дівчина, є поранені
23:21
Роспропаганда виправдовує авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі 
23:17
США не підтримують передачу винищувачів Україні - Пентагон
23:15
Кабмін викупить річний запас зерна та інших продуктів в резерв
23:12
В ОП спростували черговий фейк про те, що втекли з Києва
23:12
відеоМер Маріуполя, де обстріляли пологовий будинок, благає закрити небо над Україною
23:00
Без "Гри престолів" та "Матриці": телегігант WarnerMedia зупиняє роботу в РФ
Усі новини...