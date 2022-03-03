Поблизу Білгорода-Дністровського збили літак, із нього вистрибнув парашутист – мер

У селі Біленьке, що неподалік від Білгорода-Дністровського на Одещині, була спроба атакувати військову частину, збили літак – із нього вистрибнув парашутист.

Джерело: міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан у Facebook

Пряма мова: "Ситуація неспокійна. Зафіксовано спробу атаки на військову частину у Біленькому! Атаку відбили! Начебто збили літак!".

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Деталі: Пізніше Граждан повідомив, що зі збитого літака "вистрибнув парашутист".

"Всі хто бачив, повідомте інформацію на Колцентр: 04849 3-33-33, моб. 067333062", – попросив мер Білгорода-Дністровського.