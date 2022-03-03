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Путін заявив Макрону, що ніяких ракетних обстрілів Києва та інших міст немає

Альона Мазуренко Четвер, 3 березня 2022, 14:50
Путін заявив Макрону, що ніяких ракетних обстрілів Києва та інших міст немає
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Президент Росії Володимир Путін, який розпочав війну проти України, стверджує, що жодного ракетного обстрілу Києва немає - це все "антиросійська дезінформаційна кампанія".

Джерело: підконтрольне Кремлю видання "РІА Новини"

Деталі: Окупанти заявляють, що Путін докладно виклав Макрону російські умови: "насамперед демілітаризація та нейтральний статус України – щоб із її території ніколи не було загрози для Росії".

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Путін заявив Макрону, що інформація про ракетні обстріли Києва це неправда: "Твердження про ракетні обстріли і бомбардування Києва, що нібито ведуться, та інших українських міст не відповідають дійсності і є елементами антиросійської дезінформаційної кампанії".

Також у Кремлі повідомили, що Путін заявив Макрону, що завдання війни, яку він розпоча в Україні, будуть виконані, а "спроби виграти час шляхом затягування переговорів призведуть лише до того, що у переговорній позиції РФ з'являться додаткові вимоги до Києва".

Крім того, Путін знову заявив, що "істотну роль у державній політиці Києва відіграють "неонацисти".

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Теми: ПутінРосіяМакронУкраїна
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