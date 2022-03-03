Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін заявив Макрону, що ніяких ракетних обстрілів Києва та інших міст немає

Мазуренко Альона Четвер, 3 березня 2022, 15:50
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Президент Росії Володимир Путін, який розпочав війну проти України, стверджує, що жодного ракетного обстрілу Києва немає - це все "антиросійська дезінформаційна кампанія".

Джерело: підконтрольне Кремлю видання "РІА Новини"

Деталі: Окупанти заявляють, що Путін докладно виклав Макрону російські умови: "насамперед демілітаризація та нейтральний статус України – щоб із її території ніколи не було загрози для Росії".

Путін заявив Макрону, що інформація про ракетні обстріли Києва це неправда: "Твердження про ракетні обстріли і бомбардування Києва, що нібито ведуться, та інших українських міст не відповідають дійсності і є елементами антиросійської дезінформаційної кампанії".

Також у Кремлі повідомили, що Путін заявив Макрону, що завдання війни, яку він розпоча в Україні, будуть виконані, а "спроби виграти час шляхом затягування переговорів призведуть лише до того, що у переговорній позиції РФ з'являться додаткові вимоги до Києва".

Крім того, Путін знову заявив, що "істотну роль у державній політиці Києва відіграють "неонацисти".

Теми: ПутінРосіяМакронУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українці, чиє житло постраждало від окупантів, зможуть подати заявку на відшкодування в "Дії"

Росія своїми фейками, ймовірно, готує підґрунтя для застосування хімічної зброї – Британія

ВІДЕОЗСУ захопили в полон 21-річного строковика-окупанта

доповненоВ окупованому Бердянську мешканцям обіцяють російські паспорти і списання боргів

доповненоРяд військових РФ вирішили лишитися в Україні: у Росії на них приходять похоронки

інфографікаУкраїнці не згодні на умови Путіна, особливо щодо Криму й Донбасу – опитування

Усі новини...
Путін
Путін розповів, скільки в рублях коштує життя російського солдата
Зеленський запевнив, що готовий говорити з Путіним про Донбас та мову
Зеленський – Путіну: "Піди з нашої землі. Сядь зі мною за стіл переговорів"
Останні новини
23:46
Небо над Україною: Зеленський назвав паузу світу "вбивчою"
23:41
В Украину прибыла новая партия Starlink от Маска
23:29
У РФ обурені, що TikTok обмежив відео з Путіним, вимагають пояснень
23:24
Росіяни скинули бомби на селище в Бучанському районі: загинула дівчина, є поранені
23:21
Роспропаганда виправдовує авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі 
23:17
США не підтримують передачу винищувачів Україні - Пентагон
23:15
Кабмін викупить річний запас зерна та інших продуктів в резерв
23:12
В ОП спростували черговий фейк про те, що втекли з Києва
23:12
відеоМер Маріуполя, де обстріляли пологовий будинок, благає закрити небо над Україною
23:00
Без "Гри престолів" та "Матриці": телегігант WarnerMedia зупиняє роботу в РФ
Усі новини...