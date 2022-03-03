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У Херсоні попереджають: у місті можна натрапити на вибухівку окупантів

Четвер, 3 березня 2022, 15:50

Мешканців Херсона попередили про те, що поруч з будівлями Управління СБУ та Управління Нацполіції російські військові могли лишити вибухонебезпечні предмети.

Джерело: Міськрада з посиланням на місцеву поліцію.

Дослівно: "За попередньою інформацією, на територію ГУНП в Херсонській області по вул.Лютеранська, 4 та Управління СБУ по вул.Лютеранська, 1 підступно проникли окупанти, які могли залишити після себе у будівлях та навколо вибухонебезпечні предмети".

Деталі: Мешканців міста закликали не намагатися потрапити на територію зазначених будівель і не наближатися до них, поки територію не перевірять вибухотехніки.

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