У Херсоні попереджають: у місті можна натрапити на вибухівку окупантів

Мешканців Херсона попередили про те, що поруч з будівлями Управління СБУ та Управління Нацполіції російські військові могли лишити вибухонебезпечні предмети.

Джерело: Міськрада з посиланням на місцеву поліцію.

Дослівно: "За попередньою інформацією, на територію ГУНП в Херсонській області по вул.Лютеранська, 4 та Управління СБУ по вул.Лютеранська, 1 підступно проникли окупанти, які могли залишити після себе у будівлях та навколо вибухонебезпечні предмети".

Деталі: Мешканців міста закликали не намагатися потрапити на територію зазначених будівель і не наближатися до них, поки територію не перевірять вибухотехніки.