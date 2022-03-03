Рада прийняла конфіскацію майна РФ та інші воєнні закони

Верховна Рада затвердила указ президента України "Про загальну мобілізацію", а також ухвалила ряд законів про посилення відповідальності за колабораціонізм, злочини проти держави та пропаганду агресора.

Джерело: сайт ВРУ

Деталі: Пленарне засідання відбулося 3 березня.

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На ньому Рада затвердила укази президента України "Про загальну мобілізацію" та" Про використання Збройних Сил України та інших військових формувань", проголосувала ряд законів щодо відповідальності за колабораціону діяльність, щодо посилення відповідальності за виготовлення та поширення пропаганди агресора, щодо посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах воєнного стану, а також стосовно посилення відповідальності за мародерство.

Крім того, парламент прийняв законопроєкт щодо примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

Так само депутати підтримали постанову про звернення ВР до ООН, Червоного Хреста, Європейського парламенту, міжнародних організацій, парламентів та урядів іноземних держав щодо термінової необхідності забезпечення захисту цивільного населення України від нападів російських загарбників.