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Бої поблизу Бучі не вщухають 4 години, вийшли кадирівці – мер

Олена РощінаЧетвер, 3 березня 2022, 15:06

На підступах до Бучі, розташованої під Києвом, тривають бої, йдуть вуличні бої у самому місті.

Джерело: міський голова Бучі Анатолій Федорук в об’єднаному ефірі українських телеканалів 

Пряма мова: "Буча – українське місто. Тривають бої на підступах. Ворог на деяких напрямках прорвався, тривають вуличні бої. Збройні Сили України чинять гідний опір. Виштовхують фактично ворога за межі міста, у відкрите поле, щоб його там знищити. 

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Бої тривають між Бучею і Ворзелем. І зі сторони Гостомеля. Але ЗСУ, ТРО працюють, взаємодіють". 

Деталі: Федорук повідомив, що "бої вже не вщухають 4 години поспіль". 

"Зайшли кадировці. Збройні Сили України витісняють їх в сторону Ворзеля і за Бучу", – сказав міський голова.

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Федорук наголосив, що інформація про масову евакуацію не відповідає дійсності. 

"Такої евакуації громадян, як ми спостерігали в перші дні, немає. Тому що це небезпечно для громадян", – уточнив він.

"Громадяни в бомбосховищах, паніки немає. Місто кероване, контрольоване. Тримаємося", – додав мер. 

Теми: Київська областьвійна
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