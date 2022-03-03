Бої поблизу Бучі не вщухають 4 години, вийшли кадирівці – мер

На підступах до Бучі, розташованої під Києвом, тривають бої, йдуть вуличні бої у самому місті.

Джерело: міський голова Бучі Анатолій Федорук в об’єднаному ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Буча – українське місто. Тривають бої на підступах. Ворог на деяких напрямках прорвався, тривають вуличні бої. Збройні Сили України чинять гідний опір. Виштовхують фактично ворога за межі міста, у відкрите поле, щоб його там знищити.

Бої тривають між Бучею і Ворзелем. І зі сторони Гостомеля. Але ЗСУ, ТРО працюють, взаємодіють".

Деталі: Федорук повідомив, що "бої вже не вщухають 4 години поспіль".

"Зайшли кадировці. Збройні Сили України витісняють їх в сторону Ворзеля і за Бучу", – сказав міський голова.

Федорук наголосив, що інформація про масову евакуацію не відповідає дійсності.

"Такої евакуації громадян, як ми спостерігали в перші дні, немає. Тому що це небезпечно для громадян", – уточнив він.

"Громадяни в бомбосховищах, паніки немає. Місто кероване, контрольоване. Тримаємося", – додав мер.