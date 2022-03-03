Бої поблизу Бучі не вщухають 4 години, вийшли кадирівці – мер
На підступах до Бучі, розташованої під Києвом, тривають бої, йдуть вуличні бої у самому місті.
Джерело: міський голова Бучі Анатолій Федорук в об’єднаному ефірі українських телеканалів
Пряма мова: "Буча – українське місто. Тривають бої на підступах. Ворог на деяких напрямках прорвався, тривають вуличні бої. Збройні Сили України чинять гідний опір. Виштовхують фактично ворога за межі міста, у відкрите поле, щоб його там знищити.
Бої тривають між Бучею і Ворзелем. І зі сторони Гостомеля. Але ЗСУ, ТРО працюють, взаємодіють".
Деталі: Федорук повідомив, що "бої вже не вщухають 4 години поспіль".
"Зайшли кадировці. Збройні Сили України витісняють їх в сторону Ворзеля і за Бучу", – сказав міський голова.
Федорук наголосив, що інформація про масову евакуацію не відповідає дійсності.
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"Такої евакуації громадян, як ми спостерігали в перші дні, немає. Тому що це небезпечно для громадян", – уточнив він.
"Громадяни в бомбосховищах, паніки немає. Місто кероване, контрольоване. Тримаємося", – додав мер.